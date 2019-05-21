Президент Украины назвал главный аргумент для роспуска Верховной рады

Новый президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, назвал главным аргументом для роспуска Верховной рады очень низкий уровень доверия украинских граждан к данному институту.

В рамках встречи с руководством Рады и лидерами парламентских фракций Зеленский подчеркнул, что лишь 4 процента украинцев в настоящий момент доверяют парламенту.

По мнению политика, такая оценка работы и является наиболее весомым аргументом для роспуска Верховной рады. Владимир Зеленский напомнил, что он, как гарант Конституции, обязан защищать права граждан страны, передает сегодня днем ТАСС.