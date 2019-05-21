Новая первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото с инаугурации Владимира Зеленского
21 мая 2019, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото с инаугурации президента Владимира Зеленского.
41-летняя супруга украинского лидера завела страницу в Instagram. Здесь можно увидеть фото с инаугурации.
На церемонии принятия присяги присутствовали не только высокопоставленные лица Украина и иностранные гости. Зеленский пригласил своих коллег и друзей по программе "Квартал 95". Известно, что Елена Зеленская пишет сценарии для этих программ.
Первая леди появилась на инаугурации мужа в белом костюме с приталенным жакетом-кейпом и в миди-юбке.
Украинцы восторгаются вкусом и элегантностью супруги нового президента. Елену сравнивают с первой леди США Меланьей Трамп. "Самая прекрасная женщина Украины! Смотришь и глаз не оторвать!" "Леди Совершенство!"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram