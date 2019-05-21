Новая первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото с инаугурации Владимира Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото с инаугурации президента Владимира Зеленского.

41-летняя супруга украинского лидера завела страницу в Instagram. Здесь можно увидеть фото с инаугурации.

На церемонии принятия присяги присутствовали не только высокопоставленные лица Украина и иностранные гости. Зеленский пригласил своих коллег и друзей по программе "Квартал 95". Известно, что Елена Зеленская пишет сценарии для этих программ.

Первая леди появилась на инаугурации мужа в белом костюме с приталенным жакетом-кейпом и в миди-юбке.

Украинцы восторгаются вкусом и элегантностью супруги нового президента. Елену сравнивают с первой леди США Меланьей Трамп. "Самая прекрасная женщина Украины! Смотришь и глаз не оторвать!" "Леди Совершенство!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)20 Май 2019 в 8:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)20 Май 2019 в 7:39 PDT