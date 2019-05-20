Главы СБУ и ССО отказались отдать честь Зеленскому

Командующий украинскими Силами специальных операций Игорь Лунев и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отказались отдавать воинское приветствие Владимиру Зеленскому. Они не приложили руку к головному убору на инаугурации.

Скандальная ситуация возникла в представлении силовиков Владимиру Зеленскому. Главы ведомств называли себя и рапортовали о готовности к работе. Лунев и Грицак стояли рядом друг с другом. Первым дошла очередь до командующего ССО.

«Господин президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины», — обратился Лунев к Зеленскому и представился, а потом зачитал короткий доклад: «Командующий силами специальных операций вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Лунев. Силы специальных операций для выполнения боевых заданий готовы. Честь имею!»

Отдавать положенное в таких случаях воинское приветствие генерал-лейтенант Лунев отказался. Отрапортовав, он просто протянул руку для пожатия.

«Подвиг» Лунева повторил стоявший рядом Грицак. Но его выходку заметили зрители. Они освистали главу СБУ. Ранее сообщалось о том, что Грицак подал в отставку.