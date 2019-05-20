"Крым и Донбасс - украинская земля", - на русском языке обратился Зеленский к народу

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде на русском языке обратился к жителям Крыма и Донбасса. Глава государства отметил, что они "не чужие" для Украины.

Зеленский назвал задачей №1 - восстановление мира на Донбассе

"И Крым, и Донбасс - украинская земля, где мы потеряли не только территорию, но и, главное, - людей...Мы готовы к диалогу. Началом этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - передаёт слова Зеленского "ФАН".

Украинский лидер отметил, что власти страны ничего не сделали для того, чтобы они почувствовали "себя украинцами".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что сделает всё, чтобы прекратить вооружённый конфликт на Донбассе.