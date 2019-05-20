Террористы обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Боевики запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» обстреляли авиабазу «Хмейиим». Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Обстрел произошел накануне вечером. Боевики использовали реактивную систему залпового огня, выпустив шесть реактивных снарядов.

К счастью атака не нанесла какого-либо ущерба. Ракеты были сбиты при помощи систем ПВО. Реактивная установка боевиков была засечена. Она находилась на западной окраине населенного пункта Кафер-Нобль (провинция Идлиб). Установка была уничтожена точечным ударом.