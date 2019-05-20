В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.

Джабаров подчеркнул, что коалиция распалась и, согласно закону, Зеленский имеет право на роспуск украинского парламента. По мнению российского политика, решение президента Украины было вполне ожидаемым.

Владимир Джабаров в сегодняшней беседе с RT подчеркнул, что этот шаг стал правильным, поскольку Верховная рада восьмого созыва была "пропорошенковской", а Владимиру Зеленскому в настоящий момент необходимо собрать депутатов, которые будут поддерживать его самого.