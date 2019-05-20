Экс-глава МИД Польши подверг Германию критике за отношение к РФ

Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в минувшее воскресенье подверг критике руководство Германии из-за отношения к России. Политик заявил, что немецкая сторона не воспринимает Россию как угрозу.

Более того, Радослав Сикорский в интервью изданию Welt отметил, что многие немцы убеждены, что с РФ можно создать союз против Соединенных Штатов.

Политик напомнил, что Германия располагается в зоне поражения российских ракет, которые находятся на территории Калининграда. Он задался вопросом, по какой причине Берлин не обращает внимания на этот факт. Сикорский убежден, что Германии следует уделять обороноспособности больше внимания.