Рига «стоит в пробках»: эфиопы выиграли марафон

Первый Рижский марафон «Tet», который проходил под Золотым знаком качества Международной федерации легкой атлетики, завершился победой спортсменов из Эфиопии.









В Риге 30% жары. Улицы все перекрыты. Машины стоят в «пробках». Проходит первый Рижский марафон «Tet». В нем принимают участие не только латышские спортсмены, но и легкоатлеты из Эфиопии.

Видимо, неимоверная жара сказалась на результатах забега: ведущие латвийские марафонцы не смогли добраться до финиша. Забег завершился победой эфиопских спортсменов.









Андуалем Белай Шиферав, легкоатлет из Эфиопии и победитель в мужском забеге, пробежал дистанцию за 2 часа, 8 минут и 51 секунду.

Шиферав опередил сразу шестерых кенийцев, а латвийского марафонца Дмитрия Серегина «оставил» на девятом месте.

Женский марафон завершился триумфом эфиопок. Они заняли все три места на пьедестале.

В этом году Рижский марафон проходит 18 и 19 мая на пяти трассах. Состоялся семейный забег, детский забег, марафон (42 км), полумарафон (21 км) и забеги на 6 и 10 км.









Если честно, то особого восторга жители Латвии не испытывают: Рига «стоит в пробках», асфальт плавится, люди в машинах в обморочном состоянии. Разумеется, Рижская дума заранее предупредила, что улицы будут перекрыты. Кстати, перекрыты улицы, которые не на ремонте. Но поскольку Рига – небольшой город, то, простите, «стоят» все!









Ура! В Риге проходит марафон!