СМИ: солистка Spice Girls была госпитализирована из-за временной потери зрения

В СМИ в воскресенье появилась информация о том, что одна из участниц британской поп-группы Spice Girls попала в больницу из-за потери зрения. Это произошло незадолго до начала турне коллектива.

Речь идет о певице Мелани Браун, выступающей под псевдонимом Мел Би. Согласно некоторым данным, 20 лет назад артистке сделали лазерную операцию, после которой она ничего не видела левым глазом. Как сообщает издание The Sun, два дня назад у Мелани внезапно начались проблемы с правым глазом. По словам источника, певица кричала, что ослепла, вследствие чего ее пришлось доставить в лондонскую клинику Moorfields Eye Hospital.