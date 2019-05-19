Мария Бутина записала видеообращение в американской тюрьме

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, которая "угрожает американской нацбезопасности", записала видеообращение в американской тюрьме.

В ролике, который опубликовал телеканал РЕН ТВ, Мария поблагодарила всех, кто в течение 10 месяцев следил за ее ситуацией и оказывал ей поддержку.

Бутина также обратилась за финансовой поддержкой, поскольку ее адвокаты не намерены сдаваться и планируют бороться с несправедливостью, с которой сталкиваются российские граждане. Мария добавила, что она сама является лишь "отражением текущей действительности".