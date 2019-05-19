Бывший мэр Риги призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал налаживать отношения с Российской Федерацией, а также готовиться к отмене антироссийских санкций. Об этом утром в воскресенье, 19 мая, сообщили журналисты.

Экс-мэр Риги подчеркнул, что хотел бы дожить до времени, когда "кошмар взаимных санкций закончится". Нил Ушаков порекомендовал брать пример с руководства Германии, которое постоянно поддерживает с Россией контакты, но при этом занимает весьма твердую позицию по вопросу антироссийских ограничений. Он отметил, что рано или поздно санкции будут отменены, поэтому следует заранее подумать о том, каким образом строятся отношения с РФ.