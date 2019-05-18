Добыча нефти в Ливии может упасть до критического уровня. Глава Национальной нефтяной компании Мустафа Саналла заявил, что Ливия может почти полностью остановить нефтедобычу из-за вооружённых нападений на нефтедобывающие инфраструктуры.

По его данным, в настоящее время уровень добычи нефти в Ливии составляет около 1,3 млн баррелей в сутки. Но ситуация может резко измениться. "Я боюсь, что, возможно, 95 процентов добычи нефти в Ливии будет потеряно", — цитирует слова Мустафы Саналла ТАСС.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что атака на нефтяной трубопровод в Ливии была совершена с целью навредить не только королевству, но и мировой экономике.