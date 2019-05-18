Бывший спикер Рады объяснил, почему Украина может исчезнуть через 5 лет

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что, если Украина не урегулирует конфликт на Донбассе в ближайшее время, то через пять лет государство может исчезнуть совсем.

"Если он не завершится за пять лет полномочий президента, то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет", - передаёт словам литвина РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Политик отметил, что избранному президенту Украину Владимиру Зеленскому, в первую очередь надо заняться этим вопросом после вступления в должность. По его мнению, будущему лидеру страны нужно провести диалог со всем сторонами конфликта для решения проблемы.

Литвин объяснил, что у государства уже не хватает необходимых ресурсов для продолжения противостояния, а народ Украины устал от конфликта и хочет существовать мирно.