Видимо, до сих пор праздник 9 мая не дает покоя некоторым латвийским политикам. Евродепутат Сандра Калниете и экс-министр образования Латвии решили сжечь платье, напоминающего цвет георгиевской ленты.

Кстати, платье было депутата Европарламента Сандры Калниете. А сожжение произошло в частном доме, где отдыхали политики. Это был протест против праздника 9 мая.

Как сказала сама г-жа Калниете, что когда она покупала платье, то ей в голову и прийти не могло, что она в нем будет похожа на колорадского жука.

«Еще подумала, что не слишком ли унылый оранжевый цвет? И не напоминает ли он об исчезнувшей Народной партии?»

В Латвии ярые националисты называют георгиевские ленты – «колорадскими».

Данный «жест» прокомментировал для «Аргументы Недели» евродепутат Андрей Мамыкин.

«И эти люди были моими коллегами! Калниете целых 5 лет! Купила платье за бешеные деньги, потом ей показалось, что оно напоминает георгиевскую ленту, поэтому его, платье, нужно сжечь! Я так понимаю, что под алкоголь, с г-ном Шадурскисом она это платье спалила. Чего только не сделаешь ради пиара в ЕП! Латышская пресса сей жест опубликовала. Я видел фото. Любопытно, что под платьем Калниете была не голая, а одетая. Как в анекдоте про чукчу: под майкой фуфайка нашлась. Мат бессилен. Больше комментариев нет. А у знакомого доктора сегодня выходной….»