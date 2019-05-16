Украинский музыкант Святослав Вакарчук объявил об участии в выборах в Верховную раду

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" и общественный деятель Святослав Вакарчук объявил об участии в выборах в Верховную раду. Вакарчук объявил о создании политической партии "Голос" . Сегодня, выступая в Киеве на площади перед Музеем истории Украины, он сказал, что Верховная рада превратилась в токсичное болото, которое засасывает будущее с страны и ее жителей.

Рада объявила дату инаугурации Зеленского

"Мы все устали от того, как делается политика сейчас на Украине. Нам противно наблюдать, как олигархи приватизировали украинский парламент и диктуют ему свои решения", - заявил Вакарчук. Он подчеркнул, что сторонники его партии убеждены - они "должны это изменить". Сейчас партия украинского рокера находится в процессе регистрации.

"Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую", - цитирует музыканта ТАСС.

Кк известно на сегодняшний день, в команду "Голоса" вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, бывшая и.о. губернатора Одесской области Соломия Бобровская.