ВСУ случайно показали лица своих снайперов?

Военное ведомство официального Киева показало ролик, на который случайно попали лица снайперов во время полевого выхода. Это одна из самых опасных военных профессий, поэтому лица профессионалов (особенно воюющих) тщательно скрываются.

Пока непонятно, это оплошность пресс-службы, или намеренная публикация. Штаб операции объединенных сил опубликовал видеоклип, на котором показана работа снайперов. В кадр попали лица военнослужащих.

Именно к снайперам у противника повышенное внимание. Они подлежат уничтожению в первую очередь. Поэтому они, как правило, не показывают свои лица. Исключением составляют случаи, когда снайпер намеренно рассекречивается. Но так поступают исключительно профессионалы экстра-класса, которые чувствуют войну на кончиках пальцев. Некогда все эти условности были оговорены корреспонденту АН во время подготовки репортажа о снайперах.

В ролике украинских военных в кадр попали лица двух снайперов. Очертания физиономий закамуфлированы, однако при необходимости их можно распознать.

Судя по выложенному видеоклипу, в кадре представлена не настоящая работа снайперов. Действие происходит не на передовой, а на полигоне. Украинские снайпера эффектно ползают под деревом в несильно густой траве. Судя по ракурсу, прямо перед ним идет низкосгорбившийся оператор, который удерживает камеру. Потом группа выходит на заранее подготовленную позицию, которая представляет собой аккуратно вырытый окоп. Он не замаскирован.

Клип снимался недолго. Снайпера даже не взяли с собой традиционную пенку, без которой долгое лежание на земле чревато переохлаждением. Полежав в эффектной позе, один из снайперов начинает копошиться и меняет положение.

В конце клипа украинские снайпера демонстрируют какую-то неведомую, приносим извинения, тактику. Судя по тому, что их двое, они являются парой. Как правило, в двойке один определяет цели и помогает стрелку. Кроме того, на практике второй номер еще и следит за тылом и выполняет функции охранения. Украинский второй номер зачем-то выставляет рядом вторую винтовку, и они красиво пуляют из кустов.

Судя по кадрам, ВСУ продемонстрировали кадры снайперов-смертников, которые не собираются отступать. Эффектно демаскировав свои позиции, по получающемуся раскладу, они должны принять бой, в котором этих снайперов обстреляют из всего, что будет на позициях у противника. В результате этого боя снайпера героически погибнут. Сделают это красиво, в красивой незапачканной форме и с хорошим вооружением.