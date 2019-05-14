Последствия минометного удара военных ВСУ по окраине Донецка запечатлели на видео

Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по улице Степной, расположенной на окраине Донецка. Последствия обстрела запечатлены на видео, размещенном на YouTube-канале Народной милиции ДНР.

Данный инцидент произошел 10 мая. Как рассказал военный корреспондент ДНР Дмитрий Астрахань, снаряды, выпущенные киевскими силовиками, повредили один из частных домов. Хозяин жилища, спустившийся во время атаки в подвал, не пострадал.

Боевые действия в Донбассе продолжаются с весны 2014 года. Ранее во вторник сообщалось, что украинский правовед Татьяна Монтян обозначила единственный вариант прекращения войны.