Американские военные разработали план отправки 120 тысяч военных на Ближний Восток

Американские военные разработали план отправки солдат на Ближний Восток. Пентагон может отправить 120 тысяч военнослужащих, если Иран решит ускорить свои ядерные разработки или нападёт на американских военных.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поручил Пентагону разработать этот план, над документом работал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, - пишет газета The New York Times (NYT). Со ссылкой на свои чиновники в Белом доме, издание информирует, что новый план не предусматривает наземной части операции, так как при нем потребуется еще большее количество военных.