На Украине очередное повышение цен на газ для населения ожидается с 1 июня. Украинская компания "Нафтогаз" решила вновь повысить цены на газ для населения своей страны, - сообщает kp.ru.

СМИ сообщили о возможном росте тарифов на газ

Стоимость газа для населения поднимется примерно на 4,6 процента. Украинские СМИ пишут, что "Нафтогаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, согласно которому тарифы на газ возрастут с июня.

Учитывая, что ранее украинское правительство постановило снизить цену на газ на 3,54% - до 8247 гривен за тысячу кубометров (около $315), то итоговая повышенная стоимость составит 8627 гривен/тыс. куб. м (около $330).

Напомним, на Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.