Депутат Верховной рады Вадим Рабинович убежден в необходимости восстановления отношений с Россией и странами СНГ. Украинский депутат уверен, что при разрыве отношений с Россией Украина останется без "помощи с Востока".

По словам Рабиновича, но и с Западной Европой и с США Украине разрывать отношения нельзя.

Политик в эфире телеканала "112 Украина" высказался об отмене визита адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Киев. По мнению Рабиновича, такое решение адвоката американского президента связано с тем, что Джулиани увидел в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "врагов Америки".