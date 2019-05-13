В Рижской думе вновь обыски и задержания

Сегодня, 13 мая, утро в Рижской думе не задалось: люди в масках пришли и устроили обыск. Более того, обыски и задержания были проведены в Рижском бюро по развитию туризма, которое имеет отношение к Рижской думе.

В чем суть вопроса?

Сегодня, 13 мая, Госконтроль опубликовал результаты ревизии в двух структурах Рижской думы – Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv.

Откровенно говоря, масштаб потерянных денег впечатляет – 20 миллионов евро! И это в не столь большом городе, как Рига.

Ревизоры-инспекторы полагают, что данная сумма была потрачена непонятным образом за три года.

Госконтроль не может понять, для чего и зачем эти две славные организации получали финансы от Рижской думы? Иными словами, куда «уплывали» деньги из государственного бюджета?

Более того, Госконтроль задается вопросом: «А зачем нужна отдельная структура, если у думы есть уже отдел общественных связей?»

Разумеется, Рижское бюро по развитию туризма и Riga.lv пытаются убедить Госконтроль, что число туристов выросло с 700 тысяч в 2009 году до 3,5 тысяч в 2018 году. Да и проверки Госконтроля носят политический характер и пришли люди в «масках» уже негативно настроены!

Данную ситуацию комментирует политолог Янис Григалис.

«Получается, что до этих «бравых ребят» в Ригу туристы и не заезжали! Есть такое слово – кризис! В кризис не особо и разгуляешься. Далее, в 2009 году многие россияне, которые приезжали и тратили свои деньги, переключились на Болгарию. Вы считаете, что, например, посольства Латвии, консульства ничего не делало для развития туризма? Работа шла серьезная. А что это за покупка в 10 000 евро нашего бравого бюро по развитию туризма? Купили в 2015 году за эту сумму бренд RIGA CARD, а в 2017 году продали его за один евро транспортному мероприятию «Ригас Сатиксме». Это чья афера? Кто руководил всем этим беспределом? Глава Рижской думы. Не стоит мне рассказывать, что «бедный дядя-мальчик» ничего не знал! Это разговоры хороши в сумасшедшем доме, но не у людей, которые мыслят адекватно. Пусть Госконтроль разбирается. Пусть снимает показания с сотрудников. Пусть разбираются с теми людьми, которые составляли документы и не указывали конкретные суммы гонораров, например, некоторым журналистам и авторам статей. Это можно так оставить? Конечно, нет! Сегодня задержали члена правления бюро по развитию туризма Виту Ермоловичу. Кстати, она член партии «Честь служить Риге». Т.е. соратник партии «Согласие». Что будет дальше? Расследование! Пусть разбираются компетентные органы! Но чем больше занимаются расследованием в Рижской думе, то тем больше «делишек» выползает на поверхность».