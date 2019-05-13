Больше половины европейцев не считают Россию угрозой

Больше половины жителей Европы считают, что Россия не является угрозой для безопасности и целостности Евросоюза. В опросе поучаствовали граждане Франции, Италии, Германии, Польши, Испании, Швеции, Венгрии и Бельгии.

Журналист из Германии назвал Россию сверхдержавой и предрёк её сближение с Западом

Около 40% респондентов назвали Российскую Федерацию угрозой для ЕС, тогда как 27% выбрали вариант «ни да, ни нет», а 24% и вовсе не увидели в России опасности для Евросоюза. 9% не смогли дать ответа, передаёт РИА Новости.

При этом почти половина европейцев (47%) считает, что Европе необходимо иметь собственную армию. Главными вызовами для Евросоюза опрошенные посчитали миграцию (35%), проблемы с экологией (29%) и вопросы безопасности и мира (23%).