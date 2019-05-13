Стало известно, какую свинью подложил Порошенко Зеленскому

Украина может остаться без транша Международного валютного фонда. В мае приезжает комиссия. Аналитики прогнозируют отказ Украине в перечислении денег после этого визита. Об этом сообщают украинские СМИ.

В нынешнем году Украина должна была получить два транша, каждый по 1,3 миллиарда долларов. Однако это финансирование МВФ может быть сорвано.

Причиной для прогнозирующегося отказа эксперты называют срыв программы МВФ, в рамках которой были утверждены транши. Украина не выполняет условия Запада.

От официального Киева требовалось повысить цену на газ для населения, а также принять меры по борьбе с коррупцией. Газ на Украине дешевеет, а борьба с коррупцией тормозится. Начало работы Антикоррупционного суда задерживается, кроме того отменена уголовная статья за незаконное обогащение.

Все это наследие, которое досталось Зеленскому от Порошенко. Как отмечают эксперты, уходящая администрация сделала многое для того, чтобы сорвать получение нового транша Украиной.

Пока не известно какие шаги предпримет Зеленский. В сериале "Слуга народа" сценический герой шоумена, президент Голобородько, выгнал представителей МВФ. Долги Украины перед мировым сообществом коллектив Зеленского в сериале придумал погасить за один день при помощи клича по всей стране, после которого требуемая сумма была собрана за один день. Благодаря этому Украина сумела войти в большую восьмерку.

Все это похоже на хороший анекдот. Но других идей экономического чуда Украины от Зеленского пока публично не исходило.