В Черном море провели тренировки украинский катер и британский корабль
13 мая 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
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13 мая 2019, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
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В Черном море провели тренировки украинский катер и британский корабль
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