В Черном море провели тренировки украинский катер и британский корабль

В акватории Черного моря провели тренировки украинский ракетный катер "Прилуки" и британский корабль Echo. Данную информацию в понедельник предоставили сотрудники пресс-службы Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что в рамках совместной тренировки украинский катер и британское судно выполнили ряд задач по тактическому маневрированию, а также провели учения по ПВО и тренировки по связи в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА "Новости"

Известно, что в учениях принимал участие вертолет морской авиационной бригады Ми-14, который освещал обстановку в районе учебных маневров и вместе с судами отрабатывал процесс поисково-спасательной операции и эвакуации пострадавшего.