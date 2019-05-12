В Крыму нашлось украинское радио

На севере полуострова обнаружилось вещание сразу нескольких украинских радиостанций. Проукраинская общественная организация попыталась раздуть скандал, но по сути, оказала медвежью услугу своим вещателям.

В украинской информационной среде новость подана как скандал. В Крыму глушат украинские радиостанции. «Крымская правозащитная группа» провела исследование и сообщила, что на севере полуострова сигнал с украинских вышек пробивается лишь частично.

Публикация сопровождается картой, на которой указано где и сколько украинских FM-станций можно поймать в Крыму. Судя по опубликованным данным, украинский радиосигнал на севере полуострова полностью заглушен лишь в шести населенных пунктах. В четырнадцати поселках и городах украинское вещание еще продолжается.

Это своеобразная медвежья услуга. Украинские власти выдали лицензии украинским радиостанциям для распространения сигнала на территории Крыма. Однако это уже территория РФ. Радиочастотами на территории России распоряжаются российские власти. Распространение несанкционированного РФ сигнала является нарушением. Поэтому он может быть заглушен. Благодаря раздутому проукраинской организацией скандалу стало известно, где в Крыму еще пробивается голос Украины.