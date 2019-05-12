У Зеленского пригрозили Верховной Раде роспуском

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала первую видеопетицию. В ней поднят вопрос роспуска украинского парламента.

Официальное интернет-представительство Зеленского опубликовало опрос с главной темой «Стоит ли распустить Верховную раду прямо сейчас или подождать до осени?» Большинство человек требуют скорейшего роспуска украинского парламента.

В начальном комментарии к видео поясняется, роспуск парламента сейчас главный вопрос. В подписи к ролику добавлено: «после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь».

Это своеобразная уловка. Новоизбранный президент на этот вопрос уже обратил внимание. Ранее он потребовал от депутатов назначать инаугурацию на 19 мая. Депутаты планировали провести церемонию 28 мая. Парламентариев уже уличили в том, что они решили подстраховаться. Последний день, когда украинский парламент может быть распущен досрочно, истекает 27 мая. Это как раз накануне выбранной депутатами даты.

Манера обращения от имени народа очень похожа на воззвания революционеров, которые тоже обычно бравируют именем народа. Это говорит об уже сформировавшемся конфликте между двумя кланами. Как показывает практика вся дальнейшая политическая жизнь на территории в подобных случаях проходит под знаком непрекращающейся возни между кланами в ущерб административной работы.

ОБРАЩЕНИЕ ШТАБА ЗЕЛЕНСКОГО, ОПУБЛИКОВАННОЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Команды Зеленского поясняет, что "после 1000000 просмотров новоизбранный Президент обратит внимание на вопрос роспуска Верховной Рады в первую очередь". Запись датирована 12 мая.

ОБРАЩЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО, ОПУБЛИКОВАННОЕ НАКАНУНЕ

Избранный президент Украины уже обратил внимание на необходимость роспуска Верховной рады. Запись датирована 10 мая.