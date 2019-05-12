Порошенко назвал ВСУ одними из самых сильных в Европе

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что они создали новую украинскую армию. По его мнению, ВСУ являются одними из самых сильных в Европе.

"За эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ в одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага", - написал Порошенко в Facebook.

Глава государства отметил, что 5 лет назад он принял Украину без боеспособной армии. По его словам, теперь военнослужащие государства - "бесстрашные защитники, закаленные, выносливые, сильные и профессиональные".

"Благодарю каждого из вас за то, что каждый день смело держите оборону и не даете шанса агрессору", - заключил он.