В Раде планируют обвинить РФ в дискриминации коренного населения России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде готовит обращение в международные институты с просьбой обратить внимание на постоянное давление и нарушение прав коренных народов России.

"В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления "Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по поводу осуждения нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", - передаёт сообщение РИА Новости со ссылкой на сайт партии.

В заявлении отмечается, что РФ систематически притесняет и нарушает права граждан из Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов России. Страна с 2014 года "одновременно с вооруженной агрессией против Украины, усилила политическое и ассимилирующий давление на коренные народы России".

По мнению представителей партии, подобное отношение способствует преследованию коренных жителей РФ за их политические убеждения, отсутствие справедливого и прозрачного расследования различных преступлений, препятствование правоохранительными органами реализации права на мирный протест и пр.

"Учитывая многочисленные решения и резолюции международных организаций и парламентских ассамблей ...есть потребность обратить внимание международных организаций, парламентских ассамблей и национальных парламентов на необходимость усилить внимание к нарушениям прав коренных народов России и требовать от Российской Федерации прекратить эти нарушения", - сказано в пояснительной записке к документу.