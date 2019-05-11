Слуцкий: закон о госязыке на Украине станет шагом к сегрегации

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в субботу заявил, что вступление в силу закона о государственном языке на Украине станет шагом в сторону языковой сегрегации.

Ранее парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому этот язык должен стать обязательным и единственным для органов госвласти и местного самоуправления, больниц, учебных заведений, больниц, а также для сферы обслуживания.