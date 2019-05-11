Команда Зеленского призвала Порошенко "убрать за собой" перед уходом
11 мая 2019, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Советник нового главы Украины Александр Данилюк отметил, что команда Зеленского отслеживает все действия и назначения, которые сейчас совершает Порошенко. По его словам, люди, которых назначает в последние недели работы уходящая администрация, получают меньше доверия граждан.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Данилюка, все это выглядит "мелковато". По мнению советника Владимира Зеленского, уходя, лучше "за собой убрать".