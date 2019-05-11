Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского днем в субботу, 11 мая, призвала действующего украинского лидера Петра Порошенко "убрать за собой" перед уходом с высокого поста.



Советник нового главы Украины Александр Данилюк отметил, что команда Зеленского отслеживает все действия и назначения, которые сейчас совершает Порошенко. По его словам, люди, которых назначает в последние недели работы уходящая администрация, получают меньше доверия граждан.