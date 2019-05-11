На юге Пакистана боевики напали на гостиницу

На один из отелей, расположенных портовом городе Гвадар на юге Пакистана, в субботу, 11 мая, напала группа вооруженных лиц. Соответствующую информацию предоставили осведомленные источники.

Согласно последним данным, речь идет о гостинице Pearl Continental. Предполагается, что в отель ворвались три-четыре вооруженных человека.

Как сообщает информационное агентство Reuters, между боевиками и сотрудниками службы безопасности отеля произошла перестрелка. Большинство гостей удалось оперативно эвакуировать. К зданию стянули дополнительные отряды полиции, район, в котором расположена гостиница, полностью блокирован силами безопасности.