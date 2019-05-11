Герцогиня Меган вернулась к работе всего через четыре дня после родов

Супруга британского принца Гарри вернулась к работе всего через четыре дня после рождения первенца, которого было решено назвать Арчи Харрисон. Герцогиня Меган подарила мужу сына в понедельник, 6 мая.

Согласно последней информации, Меган посетила закрытое мероприятие – прием в честь начала работы новой организации под названием Shout. Эта круглосуточная служба будет оказывать экстренную помощь людям, которые страдают всеми формами ментальных расстройств, передает "7 Дней".

Снимков с мероприятия в сети нет, поскольку журналисты не были приглашены. Вероятно, в ближайшее время герцогиня вновь выйдет в свет.