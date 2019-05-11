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В Украине рассказали о сокращении железнодорожного сообщения с Россией

11 мая 2019, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Украине рассказали о сокращении железнодорожного сообщения с Россией
фото: pixabay.com

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной сокращается само по себе. По словам министра, поездки в РФ уже пользуются таким большим спросом, как раньше.

"В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла", -передаёт слова Омеляна РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Министр добавил, что полного запрета ж/д сообщения между странами ожидать не стоит. Омелян отметил, что "политического решения не будет", хотя страна его полностью поддерживает.

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