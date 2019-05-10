СМИ: Турция может отказаться от приобретения у России ЗРС С-400

В СМИ появилась информация о том, что власти Турции могут отказаться от приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Данную информацию предоставил источник в турецких дипломатических кругах.

Согласно последним сообщениям, в Анкаре такое решение связывают с внезапным ухудшением экономической ситуации в Турции, а также со снижением курса лиры. Кроме того, турецкая сторона якобы опасается введения санкций со стороны Вашингтона из-за сделки с РФ, передает издание Bild.

Источники полагают, что дело до поставок С-400 в июле, как ранее заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, не дойдет.