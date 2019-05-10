ЧМ в Словакии: выбран капитан сборной Латвии

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли определился с капитаном команды. Им стал нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш.

Лаурис Дарзиньш был капитаном сборной на ЧМ-2013. В предыдущем сезоне он возглавлял команду рижского «Динамо».

Не было сомнений, что капитаном сборной Латвии на ЧМ в Словакии будет Каспар Даугавиньш, но форвард московского «Спартака» повредил ногу, и не смог поехать на ЧМ.

Ассистентами капитана сборной Латвии будут защитник Кристап Сотниекс и нападающий Роберт Букартс.

Сборная Латвии поехала на ЧМ в составе 27 хоккеистов: три вратаря, девять защитников и пятнадцать нападающих.

На ЧМ-2018 сборная Латвии впервые за 9 лет сыграла в четвертьфинале.