ЧМ в Словакии: выбран капитан сборной Латвии
10 мая 2019, 22:05 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли определился с капитаном команды. Им стал нападающий рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш.
Лаурис Дарзиньш был капитаном сборной на ЧМ-2013. В предыдущем сезоне он возглавлял команду рижского «Динамо».
Не было сомнений, что капитаном сборной Латвии на ЧМ в Словакии будет Каспар Даугавиньш, но форвард московского «Спартака» повредил ногу, и не смог поехать на ЧМ.
Ассистентами капитана сборной Латвии будут защитник Кристап Сотниекс и нападающий Роберт Букартс.
Сборная Латвии поехала на ЧМ в составе 27 хоккеистов: три вратаря, девять защитников и пятнадцать нападающих.
На ЧМ-2018 сборная Латвии впервые за 9 лет сыграла в четвертьфинале.