Пророчество православного старца о гражданской войне в Донбассе вспомнили в СМИ

В российских интернет-СМИ вспомнили предсказание о гражданской войне на востоке Украины, которое в свое время сделал схиархимандрит Зосима, основатель расположенной на территории Донецкой области Свято-Успенской Николо-Васильевской обители.

Как пишет сайт politros.com, православный старец предсказал вооруженный конфликт в Донбассе за несколько лет до его начала. Зосима полагал, что война станет наказанием за грехи.

Согласно прогнозу схиархимандрита, на помощь охваченной смутой Украине придет Россия. Случится это не сразу. «Русский медведь» будет некоторое время «спать» и терпеть, прежде чем начнет действовать, говорится в пророчестве отца Зосимы.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский астролог Александр Валентинович заявил о возможности скорого возвращения проигравшего выборы главы государства Петра Порошенко на пост президента.