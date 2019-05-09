Лидер консерваторов Эстонии Март Хельме призывает Россию вернуть 5,2% эстонской территории

Сегодня, 9 мая, лидер Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме высказал территориальные претензии к РФ: по его мнению, восточный сосед до сих пор не вернул 5,2% эстонской территории.

Г-н Хельме сказал следующее: «Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет возвращать нам эту территорию, ни давать за нее компенсации, ни вообще обсуждать этот вопрос».

Как этот вопрос комментируют другие политики Эстонии?

Яна Тоом, евродепутат от Эстонии: «Г-н Хельме высказал некие «претензии» к РФ. Это произошло на пресс-конференции. Речь шла о возможном приезде в Эстонию лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Когда журналисты затронули тему пророссийских взглядах Ле Пен, то г-н Хельме высказался о «двойных стандартах» и территориальных претензий к РФ. Это были слова, сказанные на пресс-конференции. И что? Все стали это обсуждать? Да, он так думает, но это совсем не значит, что эти слова будут иметь реальное продолжение. Нет, в Эстонии не обсуждают этот вопрос. Понятно, что Россия ничего выплачивать и возвращать не будет. Что дальше обсуждать?»