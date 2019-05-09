День Победы: как отмечают праздник в Латвии. Позиция государства и простых людей

Сегодня, 9 мая, в Латвии проходят мероприятия, посвященные Дню Победы над нацистской Германией.

9 мая не имеет официального статуса в Латвии. Более того, латышский электорат неоднозначно относится к этому празднику: некоторые излишне настроенные националисты считают, что Праздник Победы связан с оккупацией стран Балтии. На государственном уровне победу над фашистской Германией в Прибалтике принято отмечать 8 мая.

Но есть и иные жители Латвии, для которых День Победы – святой Праздник! И они отмечают его со слезами на глазах, с улыбками, с трепетом и благодарностью. С благодарностью к тем, кто погиб во имя Мира, Добра, Справедливости.









В Латвии проходят массовые празднования, но самое дорогое и почитаемое место – Парк Победы!

От автора

Я выросла в семье фронтовика. В нашей семье воевал мой отец, который дошел до Польши, мой дядя, который расписался на Рейхстаге, и родной брат моей мамы, который погиб, совершив огненный таран на эшелон немцев в январе 1945 года. Я чту этот Праздник, мои дети уважают память деда и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Так было. И так будет в нашей семье. Моя английская дочь мечтает увидеть парад Победы на Красной Площади.









Конечно, сегодня я пришла к Памятнику Освободителям от немецких захватчиков. Памятник утопал в цветах, шел концерт, пели военные песни. Люди поздравляли друг друга с Днем Победы! Светило солнце и настроение было немного печальное… Но эта печаль была светлая. День Победы!









Я увидела маленькую седую женщину в зеленом костюме. На ее груди были ордена. К ней подходили люди, поздравляли и дарили цветы. Она словно все светилась. Мне так захотелось обнять ее, поблагодарить, поздравить. Я должна была многое сказать и спросить у нее. Не смогла! Слезы просто душили меня. Я подарила цветы и очень крепко обняла ее. Потом только поняла, что со мной происходило. В ее лице я увидела своего папу, дядю, который погиб. Я вспомнила те истории о войне, которые рассказывали мне родственники. Я так воспринимаю День Победы! В этой маленькой и хрупкой женщине.









Жаль, что мало осталось в Латвии ветеранов ВОВ. С каждым годом все меньше и меньше. Но есть память. Ее уж точно не выбить из сердец людей.









В Риге В Парке Победы возложение цветов началось рано утром. В 10 часов утра цветы к Памятнику Освободителям возложили ветераны войны, представители Рижской думы, экс-мэр Риги Нил Ушаков, послы России, Беларуси, Азербайджана.









В Парке Победы, конечно, присутствуют представители русскоязычной партии «Русский союз Латвии».

Андрей Мамыкин, евродепутат: «С Днем Великой Победы! Ураааааа!»

Но несколько омрачило то, что на месте проведения праздничных мероприятий появились противники празднования 9 мая. Но тут муниципальная полиция сработала добре: представители закона пытались весь риск конфликта свести к минимуму. «Активисты» не унимались, но в итоге вынуждены были покинуть территорию праздничного мероприятия. Все вздохнули с облегчением! Праздник продолжился!

Одним из главных вопросов у многих был о судьбе Памятника Освободителям. Что с ним будет? Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов дал комментарии: «Мне известна «история» с памятником Освободителям. На сегодняшний день позиция МИД Латвии – соблюдение межправительственных договоренностей с РФ».

А это значит, что памятнику быть!









На этом мероприятие 9 мая не будут закончены: по улицам Риги в пятый раз пройдет шествие «Бессмертного полка». За несколько лет количество участников акции значительно выросло с 5 до 15 тысяч человек.









Маргарита Драгиле, организатор акции «Бессмертный полк» в Риге: «Основной целью акции является сохранение семейной памяти. Мы пройдем в пятый раз. В этом главное достижение! Будем традиционно раздавать белых журавликов для детей. Местные власти считают, что праздник 9 мая – «праздник оккупантов». На государственном уровне даже приняли закон, который прямо и косвенно направлен против тех людей, которые стояли у истоков «Бессмертного полка» в Риге. Многих участников лишили должностей, назвав их «нелояльными гражданами».









Но быть «Бессмертному полку» в Риге! Быть Памятнику Освободителям в Риге! Это наш Праздник! И никто его у нас не отнимет!

С Днем Победы!