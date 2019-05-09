Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Назначенный в пятницу, 3 мая, новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг в интервью местной радиостанции NRK, заявила, что людям должно быть разрешено курить и пить алкоголь.

Она отметила, что не хочет быть духовным наставником и указывать гражданам, как жить: "Власти рады проинформировать о вредных привычках, но люди, как правило, сами знают, что полезно, а что нет", - заметила она.

Кроме того, министр, которая сама периодически курит, также раскритиковала картинки о вреде курения на пачках от сигарет. По ее мнению, это довольно глупо, ведь решения каждый человек должен быть вправе принимать сам.