На выборах мэра в США победил покойник

Покойный пенсионер Виктор Филипп Вельтман выиграл выборы мэра в городе Мейперл, штат Техас, набрав 68 из 110 голосов. Население города насчитывает 934 человека, сообщает The Independent.

Согласно информации издания, семидесятиоднолетний Виктор Вельтман подал заявку на участие в выборах мэра населенного пункта, но 13 марта мужчина скончался. Мужчина страдал от лейкемии.

Обсуждение кандидатуры реального следующего главы города состоится на городском совете в понедельник, 13 мая. Власти Техаса проведут консультации с чиновниками города о дальнейших шагах.

Примечательно, что в США это далеко не первый подобный случай. Например, осенью прошлого года покойник - владелец борделей - выиграл выборы в законодательное собрание штата Невада.