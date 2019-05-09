Киевляне вытащили портрет порноактрисы на свой парад Победы

Жители украинской столицы вытащили на парад Победы 9 мая доску с портретом Саши Грей. Она получила мировую известность в качестве актрисы фильмов для взрослых.

Подобные выходки обычно переводят человека в разряд скотов. Животные тем и отличаются от человека, что у них нет норм морали. Киевляне вытащили на свой парад Победы доску с портретом порноактрисы Саши Грей.

Что именно хотели показать украинцы своей выходкой - не сообщается. Местные СМИ лишь сообщили о самом факте.