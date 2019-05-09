В Раде заявили, что территория Украины может скоро уменьшиться

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинская территория может уменьшиться в размерах. По его словам, если соседние страны "достигнут полюбовного согласия, то от Украины останется несколько центральных областей".

"За несколько тысяч евро можно стать гражданином Болгарии или Румынии, которая открыто претендует на нашу территорию и даже получила её часть...Закарпатье давно уже венгерское по своему содержанию и то, что венгры строят там - они строят для себя...В принципе, если все соседи достигнут полюбовного согласия, от Украины останется несколько центральных областей". - написал в Facebook политик.

Мураев добавил, что соседним странам Украины старательно помогают те, "кто вроде бы напирает на «проукраинскую политику»".