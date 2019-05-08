Лавров оценил намерение США направить корабли в Персидский залив

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 8 мая, прокомментировал намерение властей Соединенных Штатов Америки направить авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики в Персидский залив.

Соответствующее заявление ранее сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, отправка кораблей в Персидский залив является "ясным и безошибочным сигналом иранскому режиму" о том, что любое нападение на интересы Штатов или их союзников будет встречено силой.