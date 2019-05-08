Лавров оценил намерение США направить корабли в Персидский залив
8 мая 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Лавров отметил, что сложившаяся ситуация является прискорбной. Дипломат добавил, что в ходе своей встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Финляндии он призвал коллегу пользоваться инструментами дипломатии, а не угроз для решения спорных вопросов. Глава МИД РФ заявил, что российская сторона намерена продолжать добиваться диалога с целью поиска баланса интересов и компромиссов, передает РИА "Новости".