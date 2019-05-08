Эксперт оценил слова Болтона о планах США разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что страна хочет разорвать связи между Кубой и Венесуэлой.

Шаповалов отметил, что у действующей американской администрации существенно изменилось отношение к Кубе по сравнению с периодом Барака Обамы. Сейчас власти США ужесточают антикубинскую риторику, а заявление Болтона является нормальной позицией "американских ястребов", которые весьма стремительно разрушают все, что было до них.

В беседе с RT эксперт отметил, что у Кубы и Венесуэлы прочный союз. Кубинские власти поддерживают венесуэльский народ, а Венесуэла ранее оказывала кубинской стороне помощь. Теперь Куба хочет отдать стране "гуманитарный долг".