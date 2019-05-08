Политолог определил обязательное условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Киевский политолог Михаил Погребинский назвал обязательное условие возвращения самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Украины. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

В ходе видеоинтервью, размещенного на YouTube, Погребинский отметил, что новая украинская власть должна предоставить Донбассу автономный статус. Если этого не будет сделано, ДНР и ЛНР в состав страны не вернутся, заявил аналитик.

Ранее в среду сообщалось, что штаб силовой операции Киева в Донбассе распространил информацию, в которой говорится о боестолкновениях в зоне конфликта и новых потерях украинской армии.