Выложено видео удара российского Су-35 по боевикам в Сирии после атаки с земли

В сети появилось видео, на котором запечатлен удар истребителя ВКС России по боевикам в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

Как пишет интернет-ресурс Avia.pro, самолет Су-35 был атакован с земли. После этого последовал воздушный удар по стрелявшим по истребителю боевикам.

В процитированной публикации отмечается, что ситуация в провинции Идлиб быстро накаляется, так как силы, находящиеся в оппозиции к властям Сирии, все чаще атакуют позиции правительственных войск.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что боевики выпустили 36 снарядов по расположенной на территории арабской республики российской авиабазе Хмеймим.