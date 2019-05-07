Украинский генерал обозначил возможный срок остановки боевых действий в Донбассе

Боевые действия на территории Донбасса можно остановить до конца текущего года. Такое заявление сделал украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил страны.

Романенко отметил, что «возвращение Донбасса можно трактовать как завершение войны». По мнению генерала, процитированного интернет-изданием «Новороссия», процесс урегулирования конфликта займет много времени. При этом Романенко полагает, что остановка боевых действий – «реальная задача» 2019 года, «если заниматься переговорами и продвигаться».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете опубликовали видео с последствиями артиллерийского удара киевских военных по городу Докучаевску, который контролируют власти самопровозглашенной ДНР.