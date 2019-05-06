Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Избранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать на посту президента для экономики и жителей Донбасса. По его словам, это печальный факт для государства.

"При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики – это печально, но это факт", - передаёт слова политика РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Рабинович отметил, что жителям Украины надо с умом подойти к предстоящим выборам в Раду и выбрать тех, кто способен установить мир в стране и начать восстановление экономики.

По мнению депутата, Зеленский "выполнил свою историческую роль", победив Петра Порошенко в президентской гонке.