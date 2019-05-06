Изгнание в Падую: Юрий Рост открыл выставку, наловил карпов, согрел кефир и предложил итальянцам учить русский язык

В Падуе открылся третий фестиваль русской культуры “Образ России”. В этом году его лейтмотивом стали изгнание и ностальгия, а главными героями: Тарковский, Бродский, Цветаева, им посвящены основные события фестиваля.

Со сцены звучали также имена Солженицына, Сахарова и других знаковых фигур страны, прошедших через изгнание.









Открытие в театре Верди стало бенефисом журналиста, писателя, фотографа, актёра, телеведущего, современника многих знаменитых изгнанников, Юрия Роста. Юрий Михайлович отметил в феврале этого года 80-летний юбилей, но, глядя на него, в эту дату трудно поверить. Столько в нём энергии, интереса к жизни и людям!

В фойе театра до 25 мая проходит выставка его фоторабот под названием “И ЛЮби!”









Президент театрального союза области Венето, журналист Джанпьеро Бельтотто, познакомившись с биографией российского коллеги, охотно предоставил помещение для фотовыставки.









Театр Верди – здание, видавшее не только премьеры и выставки, но и пережившее драму. Во время Второй мировой войны в купол театра попала бомба, он был сильно разрушен. Об этом рассказала Лора Гуэрра, вдова великого итальянского драматурга Тонино Гуэрра, по сценариям которого снято более 100 фильмов.

Тонино и Юрий были дружны, они даже созванивались, хотя первый говорил по-русски весьма условно, второй – совсем не знал итальянского. Дружба не знает границ!

Между тем, на вечере не удалось избежать трудностей перевода. Переводчица-итальянка не смогла понять суть некоторых выражений, иронии, которые использовал герой вечера. Пришлось прийти на помощь Лоре Гуэрра и куратору фестиваля «Образ России» хореографу Наташе Пироговой.

По словам Наташи, несмотря на санкции, интерес к русской культуре у итальянцев не угасает. Самый известный русский здесь — Тарковский.

Но в этот вечер Юрий Рост рассказывал итальянцам об академике Андрее Сахарове, одном из изобретателей водородной бомбы и нобелевском лауреате. Он показал его фото, где серьезный академик в своей скромной квартире, в домашней одежде, с женой Еленой Боннер. В этом году Юрий Михайлович выпустил книгу «Кефир надо греть», где рассказал историю любви Сахарова и его жены.









- У Андрея Дмитриевича была особенность, он всегда всё грел на плите, прежде чем пить или есть. Носил дома по две кофты, в том числе кардиган жены, - рассказал Юрий Рост.









Зрители стали свидетелями интервью: Джанпьеро Бельтотто и Паоло Поссамай из популярной итальянской газеты «Иль Маттино» (Утро) задавали гостю из Москвы непростые вопросы.

Юрий Рост рассказал о политических заключенных в России и об убийствах его коллег, в частности Анны Политковской и Юрия Щекочихина, с которыми он дружил.

Рост родился в Киеве, но своей родиной считает СССР. Самая любимая его республика — Грузия (до 1995 года Грузия была Республикой - прим. ред.), где у него много друзей и где однажды он стал свидетелем трагедии.

- 9 апреля 1989 года я был единственным журналистом во время разгона советскими войсками митинга в Тбилиси. Тогда были убиты 29 человек, - рассказал коллега.

Конечно, Роста спросили про Украину:

- Украина - очень богатая и одновременно - очень бедная страна. Но люди создали систему, при которой возможна смена власти, и поэтому я смотрю в её будущее с надеждой.

Из политических деятелей Юрий Михайлович дружит только с Михаилом Горбачевым, бывшим президентом СССР. На фотовыставке вы найдете фото, сделанное в мастерской фотографа, где Михаил Сергеевич держит в руке яйцо.

- Горбачев не может быть популярен, потому что он освободил пол-Европы, дал свободу людям, - заявил Юрий Рост.

Один из самых ярких кадров выставки — снимок десяти братьев, которые ушли добровольцами на фронт, и все десять вернулись живыми, с орденами и медалями на груди. По инициативе Роста их матери, Евдокии Даниловне, поставили памятник в родном селе.

В завершение вечера Рост предложил итальянцам учить русский язык!

Перед открытием фестиваля Юрий Михайлович время в Падуе не терял — прямо с балкона квартиры куратора фестиваля Натальи Пироговой наловил в речке зеркальных карпов. Падую пересекает река по имени Брента. Вот такая неугомонная натура! Некогда выучить итальянский!



















Фестиваль продлится до 3 июня этого года. 5 мая в кинотеатре МРХ прошла встреча с Лорой Гуэрра, где она показала документальный фильм «Время поездки» (1983 года), о том, как Тонино Гуэрра и Андрей Тарковский ездили по Италии в поисках натуры для съемок фильма «Ностальгия», в котором Тонино стал соавтором сценария. В программе встречи с режиссером Рустамом Хамдамовым, композитором Валентином Сильвестровым и другими интересными личностями.