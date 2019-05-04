Зеленский намерен провести инаугурацию в ближайшее время
4 мая 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Избранный президент Укарины Владимир Зеленский заявил, что собирается предложить депутатам провести инаугурацию 19 мая. Об этом Зеленский сообщил журналистам перед встречей с главами фракций в Раде.
"Будет знакомство с депутатами, представителями депутатских фракций. Мы приехали, ждем результата. Мы будем предлагать на 19 число", - передаёт слова лидера голосования РИА Новости.
Напомним, что в субботу, 3 мая, в три часа дня началось собрание руководителей фракций парламента для обсуждения даты инаугурации новоизбранного президента.